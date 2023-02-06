Защита бывшего схиигумена Сергия обжаловала приговор за возбуждение ненависти

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Защита бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов, бывший духовник Среднеуральского женского монастыря) подала апелляцию на приговор Бабушкинского суда Москвы, который приговорил его к семи годам колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды.

"Направили предварительную апелляционную жалобу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Романова Павел Бабиков.

Адвокат пресс-секретаря схиигумена Всеволода Могучева Михаил Толмачев также сообщил, что обжаловал приговор.

Бабушкинский суд 27 января признал Романова и Могучева виновными по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды в составе организованной группы). Поводом для возбуждения дела стали опубликованные в интернете видеоролики. Романов был приговорен к семи годам колонии общего режима (с учетом предыдущего приговора), Могучев - к пяти.

В 2021 году Измайловский суд Москвы приговорил Романова к трем с половиной годам колонии по делу о склонении монахинь к самоубийству, нарушении прав на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправству.

Романов был задержан в Среднеуральском монастыре в конце 2020 года, а затем этапирован в Москву. Ранее в 2020 году он был запрещен в служении, извержен из сана и отлучен от церкви. По версии следствия, он, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул Среднеуральский женский монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии.