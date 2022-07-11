Ребенок пострадал в результате обрыва трассы веревочного парка в Барнауле

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Тринадцатилетний мальчик получил множественные переломы в результате обрыва трассы веревочного парка в Барнауле, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Сообщение об обрыве трассы в веревочном парке на Змеиногорском тракте поступило накануне.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка, в ходе которой будет оценено соблюдение требований безопасности при эксплуатации спортивного комплекса и принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Свою доследственную проверку начали и следователи СКР по Алтайскому краю, сообщает ведомство. Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Известно, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.