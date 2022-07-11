В Перми арестовали мошенников за хищение миллионов у матери погибшего на Украине военного

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Свердловский суд Перми в четверг избрал меру пресечения в виде ареста в отношении четырех мужчин, подозреваемых в хищении почти 13 млн рублей у матери военнослужащего, погибшего на Украине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

"В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказали в суде.

Как сообщалось, в мае текущего года жительнице Прикамья, чей сын погиб на Украине, позвонили неизвестные и представились работниками Банка России. Они убедили потерпевшую в необходимости застраховать ее расчетные счета под предлогом якобы произошедшей утечки данных. В течение нескольких дней женщина снимала небольшие суммы и переводила на указанные мошенниками подконтрольные им абонентские номера, счета в банках и электронные кошельки.

Всего злоумышленникам было переведено более 12,7 млн рублей. В эту сумму вошли предусмотренные законом выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения женщины и деньги, взятые в кредит.

Подозреваемые были задержаны в Казани. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).