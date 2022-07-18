Мантуров будет координировать работу Росатома над оборонзаказом и в ракетно-космической отрасли

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым новые обязанности, в частности, он будет координировать деятельность "Росатома" в части гособоронзаказа, ракетно-космической отрасли и атомного надзора.

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. Новые полномочия, в частности, закреплены за Денисом Мантуровым, занявшим должность вице-премьера - министра промышленности и торговли", - сообщает пресс-служба правительства.

В кабинете министров Мантуров будет отвечать за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов, атомной промышленности.

"В ведение Дениса Мантурова также поступают вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройства государственной границы России", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В должности вице-премьера - министра промышленности и торговли он будет координировать деятельность: Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в части вопросов её участия в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности); Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии; Федерального медико-биологического агентства (в части вопросов участия агентства в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности).

Кроме того, Манутрову поручена координация деятельности госкорпорации "Росатом" в части вопросов участия корпорации в государственном оборонном заказе, программах развития оборонной и ракетно-космической промышленности, в области атомного надзора в установленной сфере деятельности; госкорпорации "Роскосмос".

"Дополнительно к отраслевым полномочиям за Денисом Мантуровым закреплена обязанность курировать социально-экономическое развитие промышленно ориентированного Уральского федерального округа", - отмечает пресс-служба.