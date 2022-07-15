Мантуров рассказал о своих задачах на посту вице-премьера

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Достижение технологического суверенитета по ряду направлений промышленности является одной из основных целей работы на посту вице-премьера, заявил претендующий на эту должность в правительстве РФ министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Давление извне, которое мы получаем, накладывает определенный дополнительный отпечаток на нашу работу, программы, стратегию. И, конечно, здесь мы должны вместе с вами быть едиными, как традиционно говорят "в одной лодке" для того, чтобы дойти до конкретного результата", - сказал Мантуров на заседании президиума фракции "Единая Россия" в пятницу.

По его словам, речь идет прежде всего о тех направлениях, где сегодня нужны дополнительные точки роста. "Я имею в виду создание технологического суверенитета в тех программах, где конечно, у нас сделано было достаточно много после 2014 года, когда этому стали уделять на всех уровнях больше внимания, - программы импортозамещения", - сказал Мантуров.

Он отметил, что "никто не предполагал и не ставил целью закрыться от всех и автономно развивать все секторы, поэтому сегодня по ряду направлений, а это вопрос уже национальной безопасности, поставлены президентом, председателем правительства более амбициозные цели и задачи".

"Я прошу вас те инициативы, которые будут исходить от наших ведомств, от правительства, рассматривать и по возможности поддерживать для того, чтобы мы с вами вместе дошли до итоговых конечных целей для нашего технологического суверенитета", - сказал Мантуров.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил, что Мантурова многие во фракции "хорошо знают". Также он сообщил, что накануне под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина прошла встреча руководителей думских фракций с Мантуровым, она "была содержательной, теплой и ответственной с обеих сторон".

Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера, позже сообщил Васильев журналистам.

Дума в пятницу рассмотрит вопрос о назначении Мантурова на пост вице-премьера - министра промышленности и торговли.