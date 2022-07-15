Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

РФ сможет вкладывать до 50% размещенных средств ФНБ в ОФЗ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило вкладывать до 50% размещенных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Соответствующие поправки в постановление, определяющее порядок управления средствами фонда, опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Закон, позволяющий размещать средства ФНБ в государственных ценных бумагах, был ранее принят Госдумой и Советом Федерации и подписан президентом.

При этом закон не распространял на приобретение ОФЗ норму о запрете инвестирования средств ФНБ до достижения его ликвидной части 7% ВВП, также норму о 10%-ной планке средств фонда.

В Бюджетном кодексе прописано две планки объема ФНБ, сверх которых средства фонда могут инвестироваться – 7% и 10% ВВП. До достижения прогнозируемого объема ФНБ, размещенного на депозитах и банковских счетах в ЦБ РФ, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, уровня в 7% ВВП, средства фонда можно размещать только в государственные ценные бумаги РФ и акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. После достижения уровня в 7% и до 10%-ной планки также можно вкладывать средства дополнительно в паи инвестиционных фондов и самоокупаемые инфраструктурные проекты в общем объеме финансирования за счет средств ФНБ до 2,5 трлн рублей, а также такие проекты по решению президента и правительства.

РФ ФНБ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Леонида Гозмана допросили в СК как подозреваемого и отпустили

Леонида Гозмана допросили в СК как подозреваемого и отпустили

Число пересекших границу с Финляндией россиян за день достигло доковидного уровня

Что произошло за день: пятница, 15 июля

Неизвестные расстреляли четырех человек в квартире в Новошахтинске

МТС банк отложил сбор заявок на бонды серии 001P-02 из-за ситуации на рынке

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

РФ запретила въезд в страну 384 депутатам японского парламента

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });