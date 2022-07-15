РФ сможет вкладывать до 50% размещенных средств ФНБ в ОФЗ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило вкладывать до 50% размещенных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги. Соответствующие поправки в постановление, определяющее порядок управления средствами фонда, опубликованы на официальном сайте правовой информации.

Закон, позволяющий размещать средства ФНБ в государственных ценных бумагах, был ранее принят Госдумой и Советом Федерации и подписан президентом.

При этом закон не распространял на приобретение ОФЗ норму о запрете инвестирования средств ФНБ до достижения его ликвидной части 7% ВВП, также норму о 10%-ной планке средств фонда.

В Бюджетном кодексе прописано две планки объема ФНБ, сверх которых средства фонда могут инвестироваться – 7% и 10% ВВП. До достижения прогнозируемого объема ФНБ, размещенного на депозитах и банковских счетах в ЦБ РФ, увеличенного на объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, уровня в 7% ВВП, средства фонда можно размещать только в государственные ценные бумаги РФ и акции российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. После достижения уровня в 7% и до 10%-ной планки также можно вкладывать средства дополнительно в паи инвестиционных фондов и самоокупаемые инфраструктурные проекты в общем объеме финансирования за счет средств ФНБ до 2,5 трлн рублей, а также такие проекты по решению президента и правительства.