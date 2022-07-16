Что произошло за день: суббота, 16 июля

Шойгу инспектирует войска, на Камчатке пропал вертолет, автомобили можно будет ввозить без "ГЛОНАССа"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство РФ упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей. Временно можно использовать машины без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

- Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях в ходе СВО на Украине. Министр обороны проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи на Украине.

- На Камчатке пропал вертолет Robinson. Им управлял российский биатлонист Игорь Малиновский. Авиация подключится к поискам в воскресенье с наступлением светлого времени суток.

- В Саудовской Аравии заявили, что не смогут добывать нефти больше 13 млн б/с. В стране нет для этого дополнительных мощностей.

- Российские военные уничтожили в Днепропетровске цеха "Южмаша" по производству комплектующих и ремонту ракет "Точка-У". В Минобороны РФ также сообщили, что были сбиты два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25.