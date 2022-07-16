Шойгу поручил наращивать действия группировок на всех направлениях в ходе СВО на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине группировки войск "Юг" и "Центр" и поручил наращивать действия на всех операционных направлениях, сообщили в российском оборонном ведомстве.

"Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - отметили в Минобороны РФ.

Там добавили, что Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи СВО на Украине.

"Во исполнение указа президента России министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил за проявленные мужество и героизм медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву", - проинформировали в Минобороны РФ.

Предыдущий раз ведомство сообщало 26 июня, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в СВО на Украине.