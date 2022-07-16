Военные РФ уничтожили в Днепропетровске цеха "Южного машиностроительного завода"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ударом российских высокоточных авиаракет в Днепропетровске уничтожены цеха "Южного машиностроительного завода" по производству комплектующих и ремонту ракет "Точка-У", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет "Точка-У" и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии "Южный машиностроительный завод", - сказал он на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого за сутки уничтожено "четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки (ДНР), живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах".

В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО), 15 подразделений гаубиц "Гиацинт-Б" и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка в ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах, сказал Конашенков.

Также он заявил, что "оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах".