Авиация подключится в воскресенье к поискам на Камчатке вертолета Robinson

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Камчатские спасатели подтвердили исчезновение вертолета Robinson с пассажиром на борту, о чем ранее "Интерфаксу" сообщили авиаслужбы.

"Вечером 16 мая в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступила информация о том, что вертолет Robinson, совершавший коммерческий рейс, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту вертолета находятся три человека", - рассказала пресс-служба ГУ МЧС региона.

По ее данным, Robinson следовал по маршруту кальдера вулкана Узон - село Мильково.

Как сообщила пресс-служба, с наступлением светлого времени суток в поисках Robinson задействуют вертолет Ми-8 МЧС РФ с личным составом поисково-спасательного отряда ГУ МЧС на борту, а также самолет Ан-26 с дежурной сменой региональной поисково-спасательной базы и вертолет территориального центра медицины катастроф со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД".