Что произошло за день: среда, 20 июля

Новые санкции, пометка у "Википедии" и финалисты борьбы за кресло британского премьера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поисковики будут помечать "Википедию" как нарушителя законодательства РФ. РКН принял такое решение в отношении Wikimedia Foundation из-за отказа удалить ряд материалов, включая фейки о специальной военной операции.

- Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции. В частности, речь идет о запрете на импорт российского золота, сообщили источники Bloomberg.

- "Северный поток" после профилактики вновь будет работать на 40% мощности. Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капремонта на заводе в Монреале. Между тем "Газпром" снова обратился к Siemens по вопросу возврата турбины "Северного потока".

- Риши Сунак и Лиз Трасс поборются за пост британского премьера. Из борьбы выбыла младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, которая уступила экс-главе Минфина и главе МИД.

- Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. В сирийском МИД заявили, что Украина фактически разорвала отношения с Дамаском в 2018 году.

- Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Свое решение действующий победитель объяснил отсутствием мотивации. В чемпионском матче соперником россиянина станет представитель Китая Дин Лижэнь.

- Wildberries зафиксировал нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле: продажи взлетели на 433%. Это связывают с сезоном скидок и готовностью покупателей приобретать товары на будущее.