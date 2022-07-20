Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает в среду правительственное агентство САНА.

"Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на решение украинских властей по этому поводу", - заявил агентству представитель сирийского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что "Украина фактически разорвала отношения с Сирией в 2018 году". Тогда власти страны отказались продлить визы сирийским дипломатам, из-за чего работа посольства в Киеве была остановлена.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Сирией после того, как власти Сирии официально признали независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.