Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС в среду согласовали новые санкции в отношении России, речь, в частности, идет о запрете на импорт российского золота, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС согласовал запрет на российское золото, прочие детали по санкциям", - пишет агентство.

Со своей стороны, постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичюс написал в твиттере, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, замораживание активов Сбербанка и введение санкционных мер против более 50 физических и юридических лиц из РФ.

При этом ранее в ЕС отмечали, что это не другой пакет санкций как таковой, а дополнительные меры к существующим.

В свою очередь чешское постпредство сообщило в твиттере, что письменная процедура утверждения очередных санкций Советом ЕС пройдет в четверг и завершится к 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС, которая также ожидается в четверг.

Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию сообщало, что помимо запрета на импорт золота новые меры, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка.

Отмечалось, что в новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников, говорилось в статье. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и некоторые родственники бизнесменов, против которых ограничительные меры были введены ранее.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. В ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок. Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров. В статье утверждается, что ЕС к тому же планирует ввести некоторые исключения из санкций, "чтобы избежать перебоев в платежах для продукции АПК".

Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС также согласует в среду законодательные предложения о выделении Украине пятого транша финансирования военной помощи.