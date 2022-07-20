Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции

Постпреды ЕС согласовали очередные антироссийские санкции
Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Постпреды ЕС в среду согласовали новые санкции в отношении России, речь, в частности, идет о запрете на импорт российского золота, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"ЕС согласовал запрет на российское золото, прочие детали по санкциям", - пишет агентство.

Со своей стороны, постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранкевичюс написал в твиттере, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал седьмой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в частности, замораживание активов Сбербанка и введение санкционных мер против более 50 физических и юридических лиц из РФ.

При этом ранее в ЕС отмечали, что это не другой пакет санкций как таковой, а дополнительные меры к существующим.

В свою очередь чешское постпредство сообщило в твиттере, что письменная процедура утверждения очередных санкций Советом ЕС пройдет в четверг и завершится к 10:00 по местному времени (11:00 по Москве). Санкции вступят в силу после их публикации в Официальном журнале ЕС, которая также ожидается в четверг.

Накануне близкое к институтам ЕС издание EUobserver со ссылкой на собственную информацию сообщало, что помимо запрета на импорт золота новые меры, как ожидается, будут предусматривать усиление ограничительных мер в отношении Сбербанка.

Отмечалось, что в новые санкционные списки, подготовку которых ведет ЕС, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также - восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников, говорилось в статье. По информации издания, под санкции также попадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и некоторые родственники бизнесменов, против которых ограничительные меры были введены ранее.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. В ЕС заверяют, что введенные ранее меры, по сути, не были направлены на ограничение таких поставок. Также корректировки, по замыслу Брюсселя, позволят исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров. В статье утверждается, что ЕС к тому же планирует ввести некоторые исключения из санкций, "чтобы избежать перебоев в платежах для продукции АПК".

Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС также согласует в среду законодательные предложения о выделении Украине пятого транша финансирования военной помощи.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия предложила план сокращения спроса на газ в ЕС

Драги готов остаться премьером Италии лишь при сохранении коалиции крупнейших партий

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об уничтожении семи пунктов управления ВСУ за сутки

Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Временная администрация ограничила движение по поврежденному мосту в Херсоне

Временный президент Шри-Ланки Викрамасингхе избран главой государства

Временный президент Шри-Ланки Викрамасингхе избран главой государства

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях

Киргизия полностью перешла с Россией на расчеты в рублях
Военная операция на Украине

Шойгу поручил группировке "Запад" пресекать обстрелы ВСУ освобожденных населенных пунктов на Украине

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

ИКАО признала причастность властей Белоруссии к обману пилотов Ryanair

ИКАО признала причастность властей Белоруссии к обману пилотов Ryanair

Что случилось этой ночью: среда, 20 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });