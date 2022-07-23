Ж/д перевозчик объявил о начале продаж 10 тысяч дополнительных билетов в Крым

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва) открыла продажу порядка десяти тысяч дополнительных билетов на двухэтажный поезд №163/164 сообщением Москва - Феодосия и в обратном направлении на июль-сентябрь, сообщил перевозчик в субботу в своем телеграм-канале.

Поезд курсирует по маршруту с периодичностью один раз в три дня. Он состоит из двухэтажных купейных вагонов и СВ и чередуется с одноэтажным поездом №161/162. Поезд отправляется из Москвы в 14:50 и прибывает в Феодосию на следующий день в 18:10. Из Феодосии состав уходит в 22:00 с прибытием в Москву через день в 4:00.

Аэропорт "Симферополь" - среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля. В Крым можно добраться на поезде, автобусе или автомобиле.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих владельцев.