Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июля

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Росавиация в 25-й раз продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 30 июля.

По-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении ведомства.

Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине.