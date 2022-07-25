Пятнадцать человек пострадали при столкновении двух автобусов в Липецке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В Липецке на улице Катукова утром в понедельник столкнулись два пассажирских автобуса и легковая машина, сообщила пресс-служба администрации области. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок, погибших нет.

Причины ДТП выясняются.

На место аварии выезжали семь бригад скорой помощи. Шестеро пострадавших доставлены в больницу "Липецк-Мед" с травмами разной степени тяжести. Пострадавшего 14-летнего ребенка доставили в областную детскую больницу.