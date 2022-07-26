Минюст признал Bellingcat и The Insider нежелательными для России

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, британскую Bellingcat Ltd., нидерландскую Stichting Bellingcat, латвийский The Insider и чешский "Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы" (CEELI Institute).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Stichting Bellingcat и The Insider ранее были признаны в России СМИ-иноагентами.

В середине июля Генпрокуратура признала нежелательными все эти четыре организации, решив, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Stichting Bellingcat был признан СМИ-иноагентом в октябре 2021 года, издание Insider - летом 2021 года.