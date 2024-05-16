Генпрокуратура РФ признала издание-иноагента SOTA нежелательной организацией

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность интернет-издания SOTA (признано иноагентом).

"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации SOTA media (Литва)", - сообщили в ведомстве.

SOTA зарегистрирована в 2022 году в Вильнюсе.

"Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе", - заявили в Генпрокуратуре.

Кроме того, отмечают в ведомстве, "на сайте организации регулярно распространялась недостоверная общественно значимая информация, материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооруженных сил Российской Федерации, в связи с чем он и был заблокирован Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры России".

"Руководство SOTA media, члены которого являются гражданами западных стран и их резидентами, действует по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain и The Insider (Латвия), деятельность которых уже признана нежелательной на территории нашей страны, а также активно взаимодействует с включенной в реестр иностранных агентов организацией "Медиапроект "ОВД-Инфо", - заключили в прокуратуре.