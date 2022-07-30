Что произошло за день: суббота, 30 июля

Новозеландские санкции, прекращение поставок газа в Латвию и памятник героям сериала "Во все тяжкие"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" прекратил поставки в Латвию в связи с нарушением условий отбора. В свою очередь глава Еврокомиссии сообщила, что проблемы с поставками газа из РФ на настоящий момент в той или иной мере затронули 12 стран Евросоюза.

- В российский "стоп-лист" включены еще 32 новозеландских чиновника и военных. В список, в частности, попали заместитель министра обороны и ряд сотрудников печатных и электронных СМИ.

- Суточная заболеваемость COVID-19 в России превысила 12 тыс. человек. Умерли от вируса за сутки 43 человека.

- Семь женщин с задержанных на Украине судов РФ вернулись домой, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В украинском Измаиле продолжают удерживаться 67 российских моряков.

- Папа римский не исключил возможности ухода на покой по состоянию здоровья. По словам папы Франциска, он понимает, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно.

- В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие". В открытии бронзовых статуй приняли участие актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол, а также режиссер Винс Гиллиган.