В Альбукерке установили памятник героям сериала "Во все тяжкие"

Актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол (слева направо) Фото: Sam Wasson/Getty Images

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико) появился памятник главным героям сериала "Во все тяжкие" (Breaking Bad) - Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману. Как напоминает Associated Press, именно в Альбукерке происходит основная часть событий сериала, который шел в 2008-2013 гг.

В открытии бронзовых статуй приняли участие актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол, а также режиссер Винс Гиллиган. Памятник был подарен городу Гиллиганом и компанией Sony Pictures.

Также на церемонии присутствовал мэр Альбукерке Тим Келлер, который отметил, что сериал "Во все тяжкие" его спин-офф "Лучше звоните Солу" оказали положительное влияние на экономику города: "Сюжет - это выдумка, но созданные рабочие места - это реальность. Город тоже стал персонажем. Мы видим себя с разных сторон: и с плохих, и с хороших".

Главные герои сериала - учитель химии и его ученик, которые начинают изготавливать метамфетамин и торговать им. Как отмечает AP, Альбукерке долгое время борется с проблемой зависимости среди населения: за последние 30 лет от передозировки наркотиками и алкоголем скончались более 43 тыс. человек. В настоящее время в городе наблюдается рекордный уровень самоубийств.

Между тем сенатор Род Монтойя отметил, что любит актерские работы Крэнстона, но считает, что памятник дает городу неправильную рекламу. "Мы действительно будем прославлять наркоторговцев?" - возмущен он.