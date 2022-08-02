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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В Уфе рассмотрят просьбу Шевчука о переносе суда по делу о дискредитации армии в Петербург

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук направил в Советский районный суд Уфы ходатайство об изменении территориальной подсудности и рассмотрении дела о дискредитации армии в суде Санкт-Петербурга, сообщил "Интерфаксу" представитель суда во вторник.

"Поступило ходатайство. Решение будет принято на заседании 5 августа", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 18 мая в Уфе состоялся концерт ДДТ, после которого в отношении Шевчука составили протокол о дискредитации российской армии. Как сообщали в полиции, административное дело было открыто "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта во время концерта".

В РоссииПетербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в УфуПетербургский суд направил дело Юрия Шевчука на рассмотрение в УфуЧитать подробнее

По письменному ходатайству Шевчука материалы направили на рассмотрение в петербургский суд. 30 мая Дзержинский районный суд северной столицы вернул протокол полиции в связи с тем, что в нем "не было описано событие правонарушения" и отсутствовало "указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". 15 июля материалы снова поступили в Дзержинский суд, а 18 июля дело было отправлено по подведомственности в Советский районный суд Уфы, где на 5 августа назначено заседание по его рассмотрению.

Также сообщалось, что 6 июля, после того, как петербургский суд вернул дело полиции, в отношении Шевчука составили новый протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). "Шевчук при составлении данного протокола отсутствовал. Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись", - отмечалось в сообщении объединенной пресс-службы судов северной столицы.

Юрий Шевчук
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