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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Военные РФ сообщили об уничтожении под Николаевом 45 тысяч тонн боеприпасов из стран НАТО

Уважаемые читатели! В первоначальную версию новости внесена правка: речь идет о 45 тысячах тонн боеприпасов.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении в районе Вознесенска в Николаевской области Украины арсенала с 45 тысячами тонн боеприпасов.

Эти боеприпасы были недавно поставлены ВСУ из стран НАТО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Помимо этого, уничтожено пять складов боеприпасов, один из которых был в цеху "Свято-Ильинского машиностроительного завода" в районе Дачное (Донецкая народная республика).

Также представитель министерства заявил об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М1" в районе населенного пункта Часов Яр (ДНР).

Более 300 украинских военнослужащих уничтожены в результате ударов российской авиации в Харькове, Артемовске и Дзержинске, заявили в Минобороны РФ.

"В результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовск Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники", - сказал Конашенков.

"Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и четыре единицы автомобильной техники", - сказал он.

Конашенков заявил, что в Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России уничтожено более 100 военнослужащих 3-й бригады Нацгвардии Украины.

"За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки (ДНР), а также живая сила и военная техника ВСУ в 173 районах", - заявил Конашенков.

По его словам, в рамках контрбатарейной борьбы подавлено четыре взвода РСЗО "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод орудий "Гиацинт-Б" на огневых позициях в ДНР (Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка).

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка (ДНР) и города Донецк. Также перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня в районе Каменки Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотник, 362 зенитных ракетных комплекса, 4262 танка и других боевых бронемашин, 789 боевых машин РСЗО, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 специальных военных автомобилей.

Хроника 24 февраля – 07 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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