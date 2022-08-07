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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Чубайса выписали из больницы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса выписали из клиники "Матер Ольбия" на Сардинии, сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что он покинул больницу еще в субботу и направился во Франкфурт. "Анатолия Чубайса выписали из клиники 6 августа, поздним утром. Он покинул "Матер Ольбия", передвигаясь без посторонней помощи", - пишет издание.

По данным газеты, у итальянских врачей нет сомнений в том, что они правильно поставили диагноз пациенту: синдром Гийена-Барре.

Анатолий Чубайс
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