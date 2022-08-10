Депутата Омского горсовета объявили в розыск по делу о дискредитации армии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Омска объявил в розыск депутата городского совета Дмитрия Петренко, обвиняемого в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

"Вчера было вынесено постановление, его объявили в розыск, приостановили производство по делу, изменили ему меру пресечения на заключение под стражу", - сказал собеседник агентства.

Такое решение было принято, в частности, в связи с тем, что Петренко дважды не явился на предварительное слушание.

В пресс-службе уточнили, что с 29 июня депутат находился под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Петренко, будучи депутатом Омского городского совета шестого созыва, используя авторский телеграм-канал, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных Сил РФ в период проведения специальной военной операции на Украине.

31 марта Куйбышевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело в отношении Петренко возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ с использованием служебного положения).

Ему запрещалось выходить с 22:00 до 06:00 за пределы места проживания, общаться со свидетелями по делу, пользоваться без разрешения следователя средствами связи и интернетом, посещать публичные мероприятия, митинги, связанные с освещением данных предварительного следствия, а также делать заявления через СМИ по уголовному делу.

Кроме этого, 7 апреля Октябрьский районный суд Омска признал депутата виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики), назначив ему наказание в виде административного ареста на семь суток.

Ранее, во время выборов в сентябре прошлого года, Петренко привлекался по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Находясь на одном из избирательных участков, он проводил видеосъемку. Советский районный суд Омска тогда назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.