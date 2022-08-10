В России за сутки выявили более 23,7 тыс. случаев СOVID-19 впервые с марта

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 23,7 тыс. случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 16 325 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7 446. Суточная заболеваемость в РФ после двух дней снижения впервые с 27 марта превысила 23 тысячи заболевших.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", в Москве выявили 8 608 случаев заражения. Накануне сообщалось о 4 781 случае болезни.

Госпитализированы 2 666 человек, что на 3,6% больше, чем за прошлые сутки. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 41 субъекте РФ, снижение - в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 56 человек, накануне штаб сообщал о 60 умерших.

Выздоровели за сутки 14 552 человека.