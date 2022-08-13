Более 170 человек эвакуированы в море у берегов Крыма с пассажирского судна

У судна вышел из строя двигатель

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - 171 человек, среди которых 16 детей, эвакуировали с судна "Санта-Барбара" в субботу вечером в акватории Черного моря на юге Крыма, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В 20:40 поступила информация о том, что в акватории Черного моря, в районе лагеря Артек (удаление от берега 350 м), на судне вышел из строя редуктор двигателя", - сказал собеседник агентства.

Судно следовало по маршруту Алушта-Ялта. Сигнал SOS оно не подавало.

Для оказания помощи из Ялты выдвинулись два судна.

Люди эвакуированы.

Пострадавших нет.