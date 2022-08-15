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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

РФ в этом году подписала экспортные оружейные контракты на 1 трлн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россия в этом году подписала контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей, половина из законтрактованной продукции уже поставлена, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В текущем году мы уже подписали контрактные документы с зарубежными заказчиками на сумму более 1 трлн рублей. Эта цифра превышает некоторые годовые показатели за последние 10 лет", - заявил Чемезов на форуме "Армия-2022" в понедельник.

"На сегодняшний день экспортировано уже около половины законтрактованной в 2022 году продукции", - сказал глава "Ростеха".

По его словам, эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, и "влияния специальной военной операции на поставках не усматривается".

"Также хотел бы отметить, что портфель заказов "Рособоронэкспорта" остается стабильным и в настоящий момент составляет более 3 трлн рублей", - сообщил Чемезов.

Он пояснил, что основная доля поставок в этом году приходится на авиацию и ПВО: экспорт самолетов и вертолетов составляет около 40%, более трети – техника ПВО, еще около 30% – вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота.

Ростех Сергей Чемезов
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