Портфель экспортных оборонных заказов РФ сохраняется в районе $50-55 млрд

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия выполняет свои обязательства по экспорту оружия, портфель заказов остается на уровне $50-55 млрд, сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сегодня, в условиях специальной военной операции, значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил России. Их обеспечение - наш абсолютный приоритет, но даже в этих условиях мы продолжаем работу с нашими партнерами из дружественных стран и выполняем свои обязательства", - заявил он.

"Что касается портфеля экспортных оборонных заказов, то он в последние годы составлял 50-55 млрд долларов (более 3 трлн рублей). Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что окончательные итоги по объему поставок в 2022 году пока не подведены, но ожидается, что все планы будут исполнены.

Ранее сообщалось, что Россия ежегодно экспортирует вооружение на сумму около $14-15 млрд.