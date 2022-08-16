Апелляция подтвердила взыскание с "Рольфа" и его основателя 19,4 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Московский областной суд оставил без изменений решение об обращении в доход государства 19,4 млрд рублей по иску Генеральной прокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову.

"Решение Химкинского городского суда Московской области от 16 февраля 2022 года оставлено без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом апелляционный суд отклонил жалобы ответчиков по иску. Соответсвующее решение было вынесено в конце июля, уточнили в Мособлсуде.

Представитель Петрова, адвокат Алексей Куприянов заявил агентству, что решения Химкинского суда и Мособлсуда будут обжалованы в кассационной инстанции.

Как сообщалось, Химкинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к "Рольфу" и Петрову. Сумма требований по иску составила 19,4 млрд рублей.

Ответчиками по делу также проходили компании "Рольф Моторс" и "Рольф Эстейт Санкт-Петербург".

Генпрокуратура обосновывала свои требования тем, что Петров управлял "Рольфом", будучи депутатом Госдумы, и не декларировал свои истинные доходы.

Петров требования прокуратуры не признал.

"Рольф" – дилер более 20 автомобильных брендов, компании принадлежит 59 автосалонов в Москве и Санкт-Петербурге. В конце прошлого года стало известно, что 100% дилера намерена приобрести группа "Ключавто" при участии Альфа-банка. На тот момент планировалось закрыть сделку в I квартале 2022 г. Но в середине апреля этого года директор по развитию "Рольфа" Владимир Мирошников сообщил, что сделка поставлена на паузу, и холдинг продолжает работать самостоятельно.

Петров – основатель "Рольфа" – в 2019 году стал фигурантом уголовного дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Бизнесмен был объявлен в РФ в международный розыск и арестован заочно. Свою вину он не признает.

Финансовые показатели "Рольфа"

По итогам 2021 года АО "Рольф" увеличило выручку по РСБУ в 1,6 раза, до 251,1 млрд рублей. Компания отразила в отчетности 4,6 млрд рублей чистого убытка за прошлый год в связи с расходами по формированию оценочных обязательств из-за иска Генпрокуратуры.

Выручка компании по РСБУ за I полугодие 2022 года упала в 1,4 раза, до 82,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 6,3 млрд рублей (-4,5% г/г).

Как сообщалось, после начала военной операции на территории Украины большинство иностранных автомобильных марок прекратили поставки на российский рынок и поставили на паузу свои локальные производства. Российские бренды столкнулись с масштабными перебоями в цепочках поставок и существенно сократили производство и продажи.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, российский рынок новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей за 6 месяцев 2022 года упал в 2,4 раза, до 370,2 тыс. шт.