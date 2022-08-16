Суд вынес приговор фигурантам дела об обрушении казармы в Омске в 2015 году

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Омский гарнизонный военный суд приговорил во вторник фигурантов дела об обрушении казармы в Омске в 2015 году, при котором погибли 24 человека, к наказаниям от пяти лет условно до десяти лет колонии строгого режима. Об этом сообщила во вторник Главная военная прокуратура.

"Омский гарнизонный военный суд с участием государственных обвинителей – работников Главной военной прокуратуры и военной прокуратуры Омского гарнизона вынес приговор по уголовному делу в отношении восьми руководителей и представителей ведомственных и коммерческих строительных организаций, а также заместителя командира одной из омских воинских частей", - сообщили в прокуратуре.

Фигуранты дела

Как сообщается, перед судом предстали бывший заместитель начальника по производству ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" Алексей Дубинин, бывший начальник "Строительно-монтажного управления № 916" филиала ФГУП "ГУССТ № 9 при Спецстрое России" Игорь Титарев, бывший руководитель проектного офиса "СМУ-916" Федор Ержанин, бывший инженер 1 категории отдела технического надзора проектного офиса "СМУ-916" Николай Гашенко, бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" Григорий Годнюк.

Перед судом также предстали бывший заместитель руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа филиала федерального казенного предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации" (далее - РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян, старший инженер-инспектор инспекции технического надзора (за капитальным строительством и капитальным ремонтом) РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко, директор ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев, бывший руководитель проекта этой же организации Дмитрий Баязов, бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и бывший заместитель командира войсковой части 64712 по тылу - начальник тыла полковник Владислав Пархоменко.

Приговор суда

Суд приговорил Дорофеева, Дубинина, Титарева, Баязова и Годнюка к наказанию от 6 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафам от 200 до 300 тыс. рублей.

Пархоменко назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафа в 6 млн рублей, а также лишения воинского звания "полковник" и права в течение 5 лет занимать определенные должности.

Савустьян приговорен к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Гашенко и Криворучко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима каждому с лишением права в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной со строительством и ремонтом зданий, сооружений и иных объектов недвижимости, от которого они освобождены в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Производство по уголовному делу в отношении бывшего командира воинской части Олега Пономарева прекращено за истечением срока давности.

По иску Минобороны РФ с осужденных взыскана часть материального ущерба в размере 25 млн рублей. Исковое заявление на 72 млн рублей передано на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, сообщили в прокуратуре.

Кроме того, добавили там, удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с восьмерых осужденных компенсации морального вреда в размере от 300 до 600 тыс. рублей.

Техническое состояние здания

В свою очередь в Следственном комитете РФ сообщили, что казарма "возводилась в семидесятых годах прошлого века и при ее строительстве были допущены нарушения".

"В 2012 году здание признали аварийным. Капитальный ремонт был начат и осуществлялся без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что "командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались".

"Так, последний субподрядный договор на их выполнение заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого погибли 24 военнослужащих по призыву и 21 получил травмы различной степени тяжести", - отметили в СК.