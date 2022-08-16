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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Поезда в Крыму возвращаются в график после детонации боеприпасов в Джанкое

Поезда в Крыму возвращаются в график после детонации боеприпасов в Джанкое
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Поезда дальнего следования в Крыму возвращаются в график после инцидента с повреждением полотна на севере полуострова. Два состава в Астрахань и Москву отправятся из Симферополя вечером во вторник, сообщила транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва).

"Поезд №396 Симферополь - Астрахань отправится сегодня по графику со станции Симферополь в 20:30. Поезд №198 Симферополь - Москва – по графику со станции Симферополь в 23:55", - говорится в сообщении, размещенном на официальном телеграм-канале ж/д-перевозчика.

В Джанкойском районе Крыма во вторник произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута. Семь поездов отправятся из Крыма на материковую часть РФ во вторник – в ночь на среду из Владиславовки (близ Феодосии), а не Евпатории, Симферополя и Севастополя.

В Минобороны РФ назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, жилым домам. СК возбудил уголовное дело.

Крым Джанкой
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