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Видимость на метеостанциях Москвы уменьшилась до 4-5 км на фоне рязанских пожаров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Синоптики дают неблагоприятный прогноз относительно смога, накрывшего Москву: направление ветра в ближайшие двое суток не изменится, поэтому дымка в столице, по-видимому, сохранится.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, если накануне дымка нависала в основном над юго-восточными и южными районами Москвы, то к утру четверга смог распространился по всей столице. При этом видимость на столичных метеостанциях уменьшилась до 4-5 км. "То есть горизонт уже теряется в пелене", - сказала Волосюк.

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Ссылаясь на снимки со спутников, метеоролог отметила, что мелкие частицы пепла ветер переносит из Рязанской области.

"А в безоблачную антициклональную погоду вредные примеси, как крышкой кастрюли, запираются в околоземной поверхности", - сказала специалист.

Волосюк отметила, что, по предварительным оценкам, в ближайшие двое суток направление ветра не изменится.

В среду от жителей запада, юго-запада и юга Москвы стали поступать жалобы на запах гари. В четверг сообщили о гари и смоге в других районах города.

По данным МЧС, его причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

После сообщений о запахе гари и смоге в различных районах Москвы состояние воздуха взято на особый контроль, сообщает пресс-служба московского Роспотребнадзора.

Москва Рязанская область
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