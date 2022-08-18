Подмосковные власти прогнозируют несколько дней смога и гари

Угрозы прихода пожаров в регион чиновники не видят

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - На юге Московской области запах гари от рязанских пожаров может ощущаться еще несколько дней из-за жары и безветрия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Глава ведомства Тихон Фирсов сказал через пресс-службу, что угрозы того, что пожар перекинется в Подмосковье, нет.

Мобильные лаборатории ГКУ "Мособлэкомониторинг" в ночь на 18 августа в Серпухове оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ.

"Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК. Разумеется, чувствуется запах гари, но он появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания. Экологических угроз Подмосковью мы не видим, ситуация на юго-западе контролируется более чем 50 стационарными датчиками и мобильными лабораториями", - сказал Фирсов.

В министерстве также напомнили, что после торфяных пожаров 2010 года в регионе проведена большая работа по обводнению торфяников, создана многоуровневая система мониторинга возгораний.

Усилен контроль за состоянием воздуха и в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В Москве запах гари и смог сохранятся, вероятно, еще двое суток, сообщила телеканалу "Россия 24" ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. Она отметила, что в среду утром на запах больше жаловались жители юго-востока, юга и юго-запада города, то в четверг смог распространился по всей столице. При этом видимость на столичных метеостанциях уменьшилась до 4-5 км.

В МЧС и "Рослесхозе" смог в столице связали с лесными пожарами в Рязанской области.