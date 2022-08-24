Присяжные признали калининградских врачей виновными в смерти младенца

Ранее другая коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт, но апелляционный суд его отменил

Реаниматолог-анестезиолог Элина Сушкевич и исполняющая обязанности главврача роддома №4 Елена Белая (слева направо) Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич - калининградских врачей, обвиненных в гибели новорожденного, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мособлсуде, соответствующий вердикт присяжные вынесли в ночь на среду. Подсудимых также признали недостойными снисхождения.

Последствия вердикта будут обсуждаться в суде 30 августа.

Белая, и.о. главврача городского роддома №4, и Сушкевич, врач анестезиолог-реаниматолог, ранее были оправданы присяжными в Калининграде по обвинению в организации убийства (ч. 3 ст. 33 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Калининградское "дело врачей"

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 гр. Следствие утверждало, что Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить с целью не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

По версии обвинения, для убийства Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр.

По указанию Белой, утверждает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

Белая и Сушкевич не признали вину.

В 2020 году Белая и Сушкевич были оправданы судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Однако апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, в результате чего находившиеся на свободе врачи оказались в СИЗО.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов: отмечалось, в частности, что во всем мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 гр. на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.