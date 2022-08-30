Обвинение запросило по 13 лет колонии для калининградских врачей за убийство младенца

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Государственное обвинение попросило назначить по 13 лет колонии общего режима Елене Белой и Элине Сушкевич - калининградским врачам, признанным присяжными виновными в гибели новорожденного, сообщили "Интерфаксу" в Московском областном суде.

Такое наказание прокуратура предложила назначить Белой и Сушкевич в ходе обсуждения вердикта присяжных во вторник.

Как сообщалось, 24 августа коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении Белой и Сушкевич. Кроме того, присяжные признали подсудимых не заслуживающими снисхождения.

Белой, и.о. главврача городского роддома №4, и Сушкевич, врачу анестезиологу-реаниматологу, следствием было вменена организация убийства (ч. 3 ст. 33 - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также убийство (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Калининградское "дело врачей"

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 гр. Следствие утверждало, что Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить с целью не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

По версии обвинения, для убийства Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр.

По указанию Белой, установило следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть.

Далее, по указанию Белой, в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода, выяснило следствие.

Белая и Сушкевич не признали вину.

В 2020 году врачи были оправданы судом в Калининграде на основании вердикта присяжных. Впоследствии апелляционный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение, в результате чего находившиеся на свободе врачи оказались в СИЗО.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов: отмечалось, в частности, что во всем мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 гр. - на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.