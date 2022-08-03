Свердловский областной суд подтвердил штраф Ройзману за неуважение к власти

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд счел законным решение Октябрьского суда Екатеринбурга, который в мае оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 85 тысяч рублей по делу о неуважении к власти.

Апелляция защиты политика отклонена, решение суда первой инстанции оставлено без изменений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

25 мая Октябрьский суд оштрафовал Ройзмана по ч.3 ст. 20.1 КоАП (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в России). Поводом стал вопрос политика в соцсети под новостью о заявлениях главы МИД Сергея Лаврова.

Вины Ройзман не признает.

В марте и апреле Октябрьский суд назначил Ройзману три штрафа по 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП). Областной суд оставил в силе и эти три штрафа.