Защита обжаловала штраф экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана по делу о неуважении к власти

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Апелляционная жалоба подана на решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга о назначении штрафа в 85 тыс. рублей бывшему мэру города Евгению Ройзману по административному протоколу о неуважении к власти, сообщила "Интерфаксу" его защитник Юлия Федотова.

"Почтой отправила", - сказала Федотова.

Как сообщалось, 25 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману штраф в 85 тыс. рублей по ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ (распространение в сети информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству или органам, осуществляющим государственную власть в РФ). Поводом стал заданный им вопрос в одной из соцсетей под новостью с заявлениями главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее, в марте-апреле, этот же суд также назначил Ройзману три штрафа по 50 тыс. рублей по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Поводом стали пост и размещение ссылки в соцсети, а также видеозапись на одном из популярных сервисов.

Защита обжаловала данное решение, однако уже два штрафа из трех облсуд оставил в силе. По еще одному заседание в апелляционной инстанции состоится 6 июля.

Экс-мэр свою вину ни по одному делу не признал.