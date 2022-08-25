Собянин счел, что пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Рязанской области удастся локализовать в срок до двух дней, а потушить - за неделю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1-2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели - потушен", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

В четверг мэр вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко и главой МЧС России Александром Куренковым посетил Рязанскую область, где бушуют природные пожары.

Собянин отметил, что почти в каждом поселении Рязанской области работают московские подразделения, которые помогают защать от огня населенные пункты.

Обстановка, по словам мэра, остается сложной из-за мощного ветра и верхового пожара, который перескакивает через противопожарные полосы.

Площадь активного горения леса в Рязанской области в настоящее время составляет 14 876 га, сообщается на сайте Авиалесохраны в четверг. По последним данным, площадь, пройденная лесными пожарами, выросла до 15 137 га, увеличившись за сутки на 3,2 тыс. га.

На тушении пожара задействованы около 9,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.