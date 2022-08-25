Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Собянин счел, что пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Природный пожар в Рязанской области удастся локализовать в срок до двух дней, а потушить - за неделю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В РоссииПлощадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. гаЧитать подробнее

"Специалисты считают, что проводимые работы дадут результат. В течение 1-2 дней пожар будет локализован, а затем в течение недели - потушен", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

В четверг мэр вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко и главой МЧС России Александром Куренковым посетил Рязанскую область, где бушуют природные пожары.

Собянин отметил, что почти в каждом поселении Рязанской области работают московские подразделения, которые помогают защать от огня населенные пункты.

В РоссииВласти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в ПодмосковьеВласти заявили об отсутствии угрозы перехода огня из Рязанской области в ПодмосковьеЧитать подробнее

Обстановка, по словам мэра, остается сложной из-за мощного ветра и верхового пожара, который перескакивает через противопожарные полосы.

Площадь активного горения леса в Рязанской области в настоящее время составляет 14 876 га, сообщается на сайте Авиалесохраны в четверг. По последним данным, площадь, пройденная лесными пожарами, выросла до 15 137 га, увеличившись за сутки на 3,2 тыс. га.

На тушении пожара задействованы около 9,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.

Лесные пожары в Рязанской области

7
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ
Евгений Ройзман задержан

Евгению Ройзману предъявлено обвинение по делу о дискредитации ВС РФ

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей
Евгений Ройзман задержан

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

В РФ впервые с марта за сутки выявили более 43 тыс. заболевших коронавирусом

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на объектах Балтфлота в Калининграде

Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина

Неизвестный попытался убить члена СПЧ Игоря Каляпина
Евгений Ройзман задержан

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг

Суд в Екатеринбурге изберет меру пресечения экс-мэру Ройзману днем в четверг
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });