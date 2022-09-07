Что произошло за день: среда, 7 сентября

Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ, законопроект о запрете пропаганды "чайлдфри" среди детей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке. Президент РФ, в частности, заявил, что Россия будет настаивать, чтобы "зерновая сделка" была направлена на улучшение ситуации на мировых рынках, а не в Европе, а также подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости. Путин заявил о доверии отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС и отметил, что инспекторы находятся под давлением Запада и не могут прямо сказать об обстрелах.

- Постпреды стран ЕС согласовали предложение Еврокомиссии о приостановке соглашения с РФ об упрощенном визовом режиме. В дальнейшем согласованный постпредами документ поступит на утверждение Совета ЕС. Между тем Латвия, Литва и Эстония договорились о запрете на пересечение границы стран Балтии россиянами с шенгенскими визами, он будет введен в ближайшие дни.

- Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в ДНР. Российские военные также сообщили, что украинские силы в течение суток не проводили наступательные действия на николаево-криворожском направлении "из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике".

- Думе предложили запретить пропаганду "чайлдфри" среди детей. В пояснительной записке к законопроекту, подготовленному депутатами Курултая Башкирии и двумя депутатами Госдумы, говорится, что эта идея добровольного отказа от рождения детей "идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации".

- В России зарегистрировали еще 47 958 новых случаев COVID-19 за сутки. Показатель заболеваемости за сутки сейчас соотносится с уровнем 12 марта, когда было выявлено более 48 тысяч заболевших.

- Арестован директор турфирмы, отправившей туристов на камчатский вулкан Ключевской, где 9 человек из группы погибли. Как следует из материалов дела, при организации восхождения были нарушены действующие правила их проведения. Андрей Степанов не признает вину, в своих показаниях говорил, что не мог повлиять на действия проводников, туристов и спасателей.