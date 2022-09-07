Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил в среду о намерении обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку оно не направляется нуждающимся в нем беднейшим странам.

"Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено. (...) Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке.

Путин подчеркнул, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено "всего два корабля из восьмидесяти семи".

"И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. (...) Хочу сказать, что как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз обманули просто развивающиеся страны и продолжают обманывать", - продолжил президент.

"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению. Что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе. Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом", - сказал Путин.

В Стамбуле 22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании морского коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. Контролировать грузы и суда начал созданный в Стамбуле координационный центр.

Также 22 июля в Стамбуле первый вице-премьер Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.