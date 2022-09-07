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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В России за сутки COVID-19 заболели почти 48 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 48 тыс. человек
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ превысил 47,9 тысячи случаев, что почти на 9,5 тысячи больше, чем днем ранее, скончались 94 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 47 958 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 086 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах Российской Федерации, снижение - в 45 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух российских субъектах, уточнили в оперштабе.

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По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 38 500 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 9 458.

Показатель заболеваемости за сутки сейчас соотносится с уровнем 12 марта, когда было выявлено более 48 тыс. заболевших, но в тот период распространение болезни сокращалось, сейчас пока идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки меньше, чем в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте, в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки. За минувшие сутки умерли 94 человека, накануне сообщалось о 95 летальных исходах.

"Выздоровели за сутки 52 611 человек, или на 13,6% больше в сравнении с 6 сентября", - говорится в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 07 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Россия коронавирус
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