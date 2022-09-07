Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донбассе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия установила полный контроль над населенным пунктом Кодема.

"В результате успешных наступательных действий в Донецкой народной республике подразделениями российских Вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема", - сообщил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили хранилище топлива ВСУ объемом боле 5,5 тыс. тонн в районе Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщил он.

"Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населённых пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ", - сказал Конашенков.

Он также заявил, что украинские силы в течение суток не проводили наступательные действия на николаево-криворожском направлении " из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике".

"Всего на николаево-криворожском направлении противник за сутки потерял 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 2 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих", - заявил официальный представитель министерства.

По его словам, российские военные нанесли удары по пунктам управления и позициям украинских военных в Николаевской и Херсонской областях, заявили в Минобороны РФ.

"Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области", - заявил Конашенков.

Российские средства ПВО перехватили украинскую баллистическую ракету "Точка-У" в районе населенного пункта Валуйки ЛНР и 20 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристает в Херсонской области. Подразделения ПВО также перехватили 8 беспилотников в Запорожской, Херсонской, Харьковской областях и ДНР.

"В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожены цеха по производству реактивных снарядов к украинским системам залпового огня "Ольха", - сообщил он.

"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Чугуев, Дергачи, Пришиб Харьковской области, Артёмовск, Соледар, Курахово Донецкой Народной Республики, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах", - сказал Конашенков.

"Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Лиман Харьковской области, Очеретино Донецкой народной республики и Гуляй поле Запорожской области, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Зеленодольск Днепропетровской области", - сообщил он.

Конашенков заявил, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.

Российская авиация и подразделения ПВО уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в районе Токарево Херсонской области и штурмовик Су-25 в районе Комсомольского Николаевской области, сказал представитель министерства.

Всего, по данным министерства, в ходе военной операции на Украине уничтожено 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотников, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и бронемашин, 825 боевых машин РСЗО, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 автомобилей.