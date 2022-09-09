Трех жителей Выборга задержали по подозрению в подготовке поджога военного объекта
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Теракт на военном объекте предотвращен в Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.
По версии ФСБ, группа жителей Выборга готовила "поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ", говорится в сообщении.
По факту покушения на совершение теракта возбуждено дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст.205 УК РФ. В качестве подозреваемых задержаны трое жителей Выборга, сообщают в ФСБ.
Устанавливаются возможные соучастники задержанных.