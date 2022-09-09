Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Трех жителей Выборга задержали по подозрению в подготовке поджога военного объекта

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Теракт на военном объекте предотвращен в Ленинградской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии ФСБ, группа жителей Выборга готовила "поджог административного здания, принадлежащего министерству обороны РФ", говорится в сообщении.

По факту покушения на совершение теракта возбуждено дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст.205 УК РФ. В качестве подозреваемых задержаны трое жителей Выборга, сообщают в ФСБ.

Устанавливаются возможные соучастники задержанных.

Ленобласть Выборг ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев счел бесперспективными попытки США изменить полномочия членов Совбеза ООН

Медведев счел бесперспективными попытки США изменить полномочия членов Совбеза ООН

В России в пятницу начнется трехдневное голосование на выборах различного уровня

Что произошло за день: четверг, 8 сентября

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви

Комиссия Думы просит признать организацию Russian election monitor нежелательной в РФ

Две ракеты сбили над Белгородом

Мамут покинул пост председателя совета директоров Объединенной сети кинотеатров

В РФ выявили второй случай оспы обезьян

В РФ выявили второй случай оспы обезьян

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

Лесные пожары в Рязанской и Ивановской областях ликвидированы

Верховный суд РФ признал три украинских организации экстремистскими и запретил их

Верховный суд РФ признал три украинских организации экстремистскими и запретил их
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });