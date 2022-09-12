Губернаторов как минимум 20 регионов выберут в 2023 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На предстоящих в следующем году выборах в единый день голосования 10 сентября будут избраны как минимум 20 руководителей субъектов РФ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"10 сентября будущего года состоится единый день голосования. Могу сразу предположить, что будет довольно интересная картина, поскольку запланированы 20 избирательных кампаний по выборам высших должностных лиц. Не сомневаюсь, что этот список может быть расширен", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в понедельник.

Она также сообщила, что на предстоящих в следующем году выборах запланировано 16 избирательных кампаний депутатов законодательных собраний регионов, одна кампания по выборам главы муниципального образования административного центра субъекта – Хабаровска и 12 кампаний по выборам депутатов законодательных (представительных органов) административных центров субъектов.

В этом году выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России.