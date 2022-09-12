Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Губернаторов как минимум 20 регионов выберут в 2023 году

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - На предстоящих в следующем году выборах в единый день голосования 10 сентября будут избраны как минимум 20 руководителей субъектов РФ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"10 сентября будущего года состоится единый день голосования. Могу сразу предположить, что будет довольно интересная картина, поскольку запланированы 20 избирательных кампаний по выборам высших должностных лиц. Не сомневаюсь, что этот список может быть расширен", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в понедельник.

Она также сообщила, что на предстоящих в следующем году выборах запланировано 16 избирательных кампаний депутатов законодательных собраний регионов, одна кампания по выборам главы муниципального образования административного центра субъекта – Хабаровска и 12 кампаний по выборам депутатов законодательных (представительных органов) административных центров субъектов.

В этом году выборы различного уровня прошли с 9 по 11 сентября в 82 регионах России.

ЦИК РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

Пандемия коронавируса

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

Число заболевших COVID-19 в РФ снизилось до 46,5 тыс. человек за сутки

ЦИК РФ планирует подвести окончательные итоги выборов в четверг

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Избиркомы признали недействительными 522 бюллетеня в 13 регионах

Мишустин оценил потребность АПК в финансировании в 900 млрд рублей в год

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство докапитализирует Фонд развития промышленности на 8 млрд рублей

Правительство РФ согласовало механизм экономии ресурса газовых турбин

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Около 25 млн туристов отдохнули летом в российских регионах

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

Действующие главы регионов РФ или врио остаются на своих должностях по итогам выборов

ФСБ объявила о предотвращении терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });