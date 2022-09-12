Медведев заявил, что в будущем Москва потребует от Киева "тотальной капитуляции"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нынешние требования России к переговорам с Украиной являются лишь разминкой перед тем, какие условия она поставит в будущем, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" - детская разминка перед требованиями будущего", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

"И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - подчеркнул он.