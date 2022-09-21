Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Ростовская область создаст возможности для голосования для выходцев из ЛДНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области предоставят возможность проживающим на ее территории выходцам из Луганской и Донецкой народных республик проголосовать на референдумах о вхождении ЛДНР в состав России, сообщил журналистам представитель областного Министерства региональной политики.

19 сентября общественные палаты обеих республик призвали незамедлительно провести референдумы о присоединении регионов к России. 20 сентября народные советы ЛНР и ДНР единогласно приняли законы о референдумах, голосование было назначено на дни с 23 по 27 сентября. В эти же дни такие же референдумы должны пройти в Херсонской и Запорожской областях Украины.

В обращении к россиянам 21 сентября президент Владимир Путин сообщил, что ЛНР, ДНР, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей попросили Россию поддержать эти референдумы. Он пообещал сделать все для обеспечения безопасности голосования, "для того чтобы люди могли выразить свою волю", и пообещал поддержать решения, которые большинство жителей этих регионов примет.

20 сентября зампред Центризбиркома России Николай Булаев пообещал, что комиссия поможет организовать на территории России участки для голосования на этих референдумах. Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила проводить голосование в том числе в пунктах временного пребывания беженцев.

ДНР ЛНР Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мобилизовать сначала могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы

В России создадут несколько новых частей и соединений для прикрытия госграницы
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели 53 тыс. человек

Совет Федерации получил письменное сообщение президента о частичной мобилизации

В Госдуме заявили, что частичная мобилизация может затронуть резервистов до 50 лет

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов

Министр обороны РФ сообщил, что призовут 300 тысяч резервистов
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о 5,9 тыс. погибших российских военных в ходе операции на Украине

Путин подписал указ о частичной мобилизации. Текст

Военная операция на Украине

Путин подписал указ о частичной мобилизации

Путин подписал указ о частичной мобилизации

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 21 сентября снизили до 2668 рублей за тонну
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });