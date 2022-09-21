Ростовская область создаст возможности для голосования для выходцев из ЛДНР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области предоставят возможность проживающим на ее территории выходцам из Луганской и Донецкой народных республик проголосовать на референдумах о вхождении ЛДНР в состав России, сообщил журналистам представитель областного Министерства региональной политики.

19 сентября общественные палаты обеих республик призвали незамедлительно провести референдумы о присоединении регионов к России. 20 сентября народные советы ЛНР и ДНР единогласно приняли законы о референдумах, голосование было назначено на дни с 23 по 27 сентября. В эти же дни такие же референдумы должны пройти в Херсонской и Запорожской областях Украины.

В обращении к россиянам 21 сентября президент Владимир Путин сообщил, что ЛНР, ДНР, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей попросили Россию поддержать эти референдумы. Он пообещал сделать все для обеспечения безопасности голосования, "для того чтобы люди могли выразить свою волю", и пообещал поддержать решения, которые большинство жителей этих регионов примет.

20 сентября зампред Центризбиркома России Николай Булаев пообещал, что комиссия поможет организовать на территории России участки для голосования на этих референдумах. Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила проводить голосование в том числе в пунктах временного пребывания беженцев.