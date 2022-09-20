Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

США не намерены признавать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях является нарушением суверенитета Украины, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Эти референдумы являются посягательствами на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые составляют основу международной системы и лежат в основе Устава ООН", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что США никогда не признают "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории".

Салливан заявил, что планируемые референдумы - "прямое нарушение суверенитета Украины".

Ранее во вторник похожую позицию выразил канцлер Германии Олаф Шольц. "Ясно, что эти референдумы нельзя признать. Они нарушают как принципы международного права, так и международные соглашения", - приводит его слова агентство EFE.

В миреРеферендум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентябряЧитать подробнее

Референдумы 23-27 сентября

Ранее на экстренном заседании Народного Совета Донецкой народной республики был принят законопроект, согласно которому с 23 по 27 сентября пройдет референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации.

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в этот же период на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо также подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий со своей стороны также сказал, что в эти же даты пройдет референдум по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области.

В настоящее время Херсонская область Украины почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, Запорожская область Украины - частично находится под контролем российских сил.

США ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни

Что произошло за день: вторник, 20 сентября

Финляндия попросила ЕК распространить санкции на туристические визы

Финляндия попросила ЕК распространить санкции на туристические визы

Москалькова предложила устроить в пунктах размещения беженцев участки для референдума

В РФ откроют избирательные участки в рамках референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Военная операция на Украине

Власти Запорожской области назначили референдум на 23-27 сентября

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Около 250 тыс. человек приняли участие в общественной церемонии прощания с Елизаветой II

Херсонская ВГА проведет референдум о вхождении в Россию одновременно с ЛДНР

Военная операция на Украине

Референдум в ДНР и ЛНР о присоединении к России назначили на 23-27 сентября

Военная операция на Украине

Народный совет ЛНР решил провести референдум о вхождении в состав России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });