США не намерены признавать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях является нарушением суверенитета Украины, заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Эти референдумы являются посягательствами на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые составляют основу международной системы и лежат в основе Устава ООН", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.

Он отметил, что США никогда не признают "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории".

Салливан заявил, что планируемые референдумы - "прямое нарушение суверенитета Украины".

Ранее во вторник похожую позицию выразил канцлер Германии Олаф Шольц. "Ясно, что эти референдумы нельзя признать. Они нарушают как принципы международного права, так и международные соглашения", - приводит его слова агентство EFE.

Референдумы 23-27 сентября

Ранее на экстренном заседании Народного Совета Донецкой народной республики был принят законопроект, согласно которому с 23 по 27 сентября пройдет референдум о вхождении ДНР в состав России в качестве субъекта Федерации.

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что Народный совет Луганской народной республики принял постановление о проведении в этот же период на территории ЛНР референдума о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо также подписал указ о проведении 23-27 сентября референдума по вопросу о вхождении региона в состав РФ.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий со своей стороны также сказал, что в эти же даты пройдет референдум по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области.

В настоящее время Херсонская область Украины почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, Запорожская область Украины - частично находится под контролем российских сил.