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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Песков не знает, получил ли кто-либо из сотрудников Кремля повестку о мобилизации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, получал ли кто-то из сотрудников администрации главы государства повестки в рамках частичной мобилизации.

"Вы знаете, мне не известно, это же дело персональное и повестки же приходят не по месту работы, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на соответствующий вопрос, будет ли администрация делать бронь на своих сотрудников для предоставления отсрочки, Песков сказал, что этот момент ему необходимо уточнить.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начались с 21 сентября.

Дмитрий Песков
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