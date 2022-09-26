Поставщики оборудования для АЭС в Венгрии приступили к подготовке его производства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Поставщики оборудования для АЭС "Пакш-2" в Венгрии приступили к подготовке его производства, сообщила ГК "Росатом" по итогам встречи гендиректора компании Алексея Лихачева и главы МИД Венгрии Петера Сийярто в рамках генеральной сессии МАГАТЭ в Вене.

Стороны обсудили прогресс по проекту АЭС "Пакш-2", отметили важность перехода проекта в фазу непосредственного сооружения после получения основных лицензий в конце августа текущего года, а также обсудили дальнейшие шаги, которые позволят продолжить строительство станции в рамках согласованного графика.

В своем выступлении в ходе пленарного заседания Сийярто в очередной раз заявил, что Венгрия решила построить новую АЭС для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и суверенитет страны. АЭС начнет работу в 2030 г.

Венгерский чиновник подчеркнул, что страна не поддержит возможные санкции ЕС, которые поставят под угрозу безопасность ее энергоснабжения и атомные инвестиции.

Санкции против российской атомной отрасли пока не вошли ни в один из введенных на данный момент пакетов ограничительных мер в отношении РФ, хотя разговоры о такой перспективе периодически возникают.

В апреле Янош Сули, венгерский министр без портфеля (ответственный за проект "Пакш-2" - ИФ) отмечал, что международные поставщики оборудования заверили Венгрию, что продолжат работу с проектом АЭС.

В конце августа Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш". Заливка первого бетона ожидается осенью 2023 г.

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт.

Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 г. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.