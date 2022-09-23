Студентов-заочников могут призвать в рамках частичной мобилизации в РФ

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Студенты заочной формы обучения российских вузов могут быть призваны в рамках частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале информационного портала "Объясняем.рф".

"Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.